Физпуск реакторов ТАРК «Адмирал Нахимов» запланирован на конец декабря

Физический пуск двух реакторов тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М запланирован на третью декаду декабря.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в оборонно-промышленном комплексе, физический пуск двух атомных реакторов «Адмирала Нахимова» планируется провести до завершения текущего года. До этого должна завершиться операция по размагничиванию корпуса крейсера без его выхода в море.

При этом ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщал агентству генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, «Адмирал Нахимов» — уникальный в плане технического оснащения корабль. В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в данном проекте.

Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны. После передачи флоту «Адмирал Нахимов» прослужит как минимум 30 лет.

Другой источник сообщал ТАСС, что по новым планам передача корабля после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 год.

Напомним, крейсер «Адмирал Нахимов» ремонтируют в Северодвинске с 1999 года. Реальные работы ведутся с 2013 года.

