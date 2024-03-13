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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 12:45

Флаг ковдорского центра Фонда Мельниченко отправится в космос на корабле «Союз МС-25» с международным экипажем

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе рабочей поездки в Ковдор губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев приняли участие в открытии Центра детского научного и инженерно-технического творчества благотворительного Фонда Мельниченко.

Центр начал работу на базе школы №1. Это совместный проект правительства Мурманской области, благотворительного Фонда Мельниченко и администрации Ковдорского муниципального округа.

«Всё, что касается компетенций и образования наших ребят, – важно. Это вопрос будущего. Я благодарен, что мы вместе с нашими предприятиями и компаниями развиваем систему образования Мурманской области. Это современный центр, который даст новые возможности для наших детей. Инфраструктура достойная, очень похожая на центры «Уникума» и те проекты, которые мы делаем по программе Арктическая школа. Тут всё комплексно: инфраструктура, стандарты, оборудование, качественное преподавание. Проект классный, спасибо компании за сотрудничество, и здорово, что детям нравится», – сказал губернатор.

Общая стоимость проекта – свыше 70 млн рублей, из них 35 млн рублей – средства благотворительного фонда, 30 млн рублей – областного бюджета, а также местного бюджета в сумме более 5 млн рублей.

Центр в Ковдоре стал десятым и самым северным в системе образовательных центров Мельниченко по всей стране. Здесь ребята будут проходить обучение на базе современных химических и физических лабораторий, заниматься с преподавателями ведущих российских вузов, что позволит им участвовать во всероссийских и мировых научных конкурсах и олимпиадах, а также будут разрабатывать проекты, востребованные бизнесом.

Первые выпускники в будущем – потенциальные работники градообразующего предприятия – Ковдорского ГОКа.

«У нас есть новые высокопроизводительные рабочие места, где должна работать современная молодёжь. И мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы наши будущие специалисты получали самое лучшее образование, которое есть в стране и в мире», – уверен председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев и поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за активное продвижение проектов, направленных на образование.

Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева подчеркнула, что основная идея программы поддержки одарённых школьников Фонда – дать качественное образование талантливым детям независимо от места их проживания.

«Нам очень важно создавать условия для научного и творческого развития школьников в городах нашего присутствия, готовить их к будущему. Большое спасибо властям Мурманской области, которые разделяют наши ценности. Сегодня мы открыли уже десятый центр и собираемся продолжать развивать подобные проекты, которые помогают достигать новых высот. Символом будущих достижений стал флаг ковдорского центра Фонда Мельниченко. На днях этот флаг отправится в космос на корабле «Союз МС-25» с международным экипажем, командиром которого является Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Олег Новицкий. Потом флаг вернётся в Ковдор и будет талисманом центра», – сказала Татьяна Журавлева.

В настоящее время в Центре занимается 29 талантливых школьников Ковдора. Все они предварительно прошли строгий отбор.

«В этом году был набор на начальную ступень обучения – в 5 и 6 классы. Дети углубленно изучают естественнонаучные дисциплины: математику, физику, информатику, химию, технологию. В планах – в зависимости от того, какое направление или специализацию выберут ученики – будут введены дополнительные предметы. Для нашего маленького города объект очень значимый», – уверена руководитель центра в Ковдоре Светлана Гурьянова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, школьники, прошедшие обучение в центре, будут получать стипендиальную поддержку во время обучения в вузах. Для педагогов предусмотрена возможность участия в грантовых конкурсах, семинарах и конференциях по повышению квалификации и обмену опытом.

В рамках мероприятия глава региона познакомился с работой центра, пообщался с педагогами и школьниками.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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