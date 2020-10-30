Флаг ММТП поднят на самую высокую горную вершину России

Флаг Мурманского морского торгового порта впервые в истории предприятия поднят на самую высокую горную вершину России и Европы Эльбрус. Символическое событие состоялось в начале октября 2020 года и, как отметили представители АО «Мурманский морской торговый порт», участвовавшие в восхождении, оно было посвящено 105-летию предприятия, которое отмечается в этом году.

Напомним, годом ранее мурманские портовики уже предприняли попытку восхождения на Эльбрус. Однако из-за резко ухудшившихся погодных условий, им не удалось дойти до вершины всего 300 метров . Но портовики не привыкли отступать перед трудностями, и спустя год вершина была взята, а флаг старейшего предприятия Мурманска был развернут на высоте 5642 метра .

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.