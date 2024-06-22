Флаг с юбилейной символикой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга доставят на Северный полюс

Мурманскую областную Думу 21 июня посетили представители предприятия «Атомфлот» - капитан ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов и советник генерального директора предприятия Андрей Теницкий.

Спикер Думы передал гостям флаг с юбилейной символикой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга - в этом году главный законодательный орган власти города на Неве, как и Мурманская областная Дума, отмечает своё 30-летие. В дальнейшем полотнище будет доставлено на легендарном атомоходе «50 лет Победы» на Северный полюс.

Как отметил Сергей Дубовой, данная акция является ярким свидетельством неразрывной связи между Мурманской областью и Санкт-Петербургом и прочного давнего сотрудничества наших регионов в освоении российской Арктической зоны.

По словам Руслана Сасова, флаг попадёт на Северный полюс ориентировочно 9-10 июля. Там его сфотографируют, поставят специальную печать и привезут обратно.

- Доставка людей и грузов в Арктических морях – наша работа, - сказал капитан атомохода. – Мы обязательно выполним это почётное поручение.

Напомним, на Кольский полуостров флаг с юбилейной символикой был доставлен участниками автопробега «Дорогами Победы», посвящённого 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В рамках автопробега парламентарии из северной столицы побывали во многих городах нашей области, посетили воинские мемориалы и почтили память героев Великой Отечественной войны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30389/