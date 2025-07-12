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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.25 08:45

Флагманская площадка акции «На Севере — лето» приглашает северян на новые мероприятия в выходные дни

12 и 13 июля в Центральном сквере Мурманска продолжит работу флагманская площадка региональной акции «На Севере — лето». Учреждения культуры подготовили насыщенную программу для жителей и гостей города всех возрастов.

12 июля с 14.00 гостей ждут пленэр «Северные этюды» от областного художественного музея, где каждый сможет создать летний пейзаж, игровая программа «Улыбка Полярного дня» с семейными конкурсами и играми от Дворца культуры имени С.М. Кирова.

С 14.30 до 15.30 можно присоединиться к VR-прогулке «Пролетая над Кольским» с использованием технологий виртуальной реальности от областного краеведческого музея.

Напомним, каждую субботу на площадке работает «Открытая сцена», где творческие коллективы и индивидуальные исполнители могут продемонстрировать свои таланты. Для участия необходимо подать заявку через официальную группу областной «Кировки» во «ВКонтакте» или по электронной почте: orsp_kirovka@mail.ru.

Так, в эту субботу с 16.00 до 18.00 на открытой сцене выступят друзья «Научки» – перкуссионный оркестр «DrumTamTam» с концертом мастер-классом по игре на этнических барабанах.

13 июля программа начнётся в 12.00. Северяне могут принять участие в познавательной прогулке «История Мурманска в 1000 шагов» от областной научной библиотеки, творческом мастер-классе «Я тебя вижу» по созданию семейных автопортретов от специалистов областной детско-юношеской библиотеки и посетить выставку детских рукописных книг «Слово доброе семья».

С 14.00 до 16.00 состоится концерт оркестра «СеверБрасс» и игровая программа.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в случае неблагоприятных погодных условий события переносятся в помещение Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Активности в рамках губернаторского проекта «На Севере — лето» проходят во всех муниципалитетах Кольского Заполярья. Проект рассчитан на летние месяцы и реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса по плану «На Севере — жить!». Подробная информация о событиях доступна на портале «Наш Север» и в социальных сетях областных учреждений культуры.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550258/#&gid=1&pid=1

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