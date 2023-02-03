Флагманский проект Единого волонтёрского центра женщин из военных городов «Звезда Севера» в этом году пройдёт с 17 по 19 февраля в Мурманске, Североморске и Гаджиево

Впервые за четыре года конференция пройдёт в столице Кольского Заполярья. Цель проекта – поддержка женщин, проживающих в отдаленных гарнизонах и жен военнослужащих. В этом году помимо девушек из ЗАТО приглашения на конференцию получат близкие мобилизованных. Их бесплатно будут распространять кураторы Центра поддержки семей участников СВО и женсоветы гарнизонов.

В четвертой конференции примут участие 14 спикеров из Мурманской области и Москвы. В течение трех дней лекторы дадут практические рекомендации по работе с эмоциями, расскажут, как избежать сложностей со сном у взрослых и детей в заполярных условиях, обсудят, как правильно подготовиться к выступлениям на публике, а также роль женщин в киноиндустрии Арктики.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе спикеров конференции – проректор Мастерской управления «Сенеж», автор и координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина; телеведущая, педагог Школы Первого канала, тренер по публичным выступлениям Ангелина Грохольская; руководитель астрологического центра «Знаки» Сергей Згазинский; руководитель АНО «Лаборатория Юмора», комик, актёр и предприниматель Денис Николин.

За предыдущие три года конференцию «Звезда Севера» посетили порядка 16 тысяч участниц. На площадках Североморска и Гаджиево выступали более 50 спикеров – интеллектуальных волонтёров. Результатом стали старты самостоятельных проектов девушек из ЗАТО: женский клуб «Полярная Звезда», сеть мини-фитнес-клубов «Малина», «Офицерский бал», «ДругаЯ», проект в поддержку женщин с онкологией. Также на базе «Звезды Севера» запущен проект по развитию творческого потенциала «Творческая осень».

Фото: https://gov-murman.ru