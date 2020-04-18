Флагману Северного флота – крейсеру «Пётр Великий» исполнилось 22 года

Сегодня исполнилось 22 года со дня первого подъема военно-морского флага на флагманском корабле Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсера «Пётр Великий». Экипаж встретил День корабля в рабочей обстановке с соблюдением санитарных норм. Торжественный подъем Военно-морского флага и флагов расцвечивания состоялся без построения экипажа – только с участием лиц дежурно-вахтенной службы, горниста и сигнальщиков.

Командир крейсера капитан 1 ранга Игорь Никитин поздравил личный состав с праздником и передал поздравления от командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева по линиям корабельной громкой связи.

В настоящее время экипаж корабля продолжает плановую боевую подготовку в основном пункте базирования – Североморске. Моряки проводят обслуживание материальной части, занятия и тренировки по специальности и готовят корабль к выходу в море, который состоится уже в летнем периоде обучения.

Личный состав службы РХБЗ, которая является самой многочисленной из всех надводных кораблей, проводит мероприятия по дезинфекции корабельных помещений и палуб.

В марте корабль был задействован в межведомственном учении по ликвидации последствий на потенциально опасном объекте с ядерной энергетической установкой, сообщает пресс-служба СФ.