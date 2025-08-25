«Флагманы образования» представляют спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» и приглашают к участию жителей Мурманской области

В Год защитника Отечества проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подготовил специальный проект «СВОи. Разговоры с Героями» в формате серии видеоинтервью. Цель спецпроекта – помочь педагогам и управленцам в сфере образования Мурманской области проводить встречи ребят с участниками СВО, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог с детьми и молодежью о сложных, но по-настоящему важных темах – патриотизме, долге, преодолении утрат, героизме, ответственности.

По всей стране проходят встречи с участниками специальной военной операции, однако формат «СВОих» – это не академическое изложение историй, а пример живого, искреннего разговора, на который можно опереться при подготовке собственных мероприятий. Темы, которые поднимают герои в интервью – это реальные вопросы подростков, а ответы – честные и личные рассказы, живой человеческий опыт. Через истории о боевых операциях и экстремальных ситуациях герои объясняют, что такое любовь к Родине, патриотизм, героизм и внутренняя мотивация.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» разработан командой проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Обществом «Знание» и программой развития для участников специальной военной операции «Время героев».

В интервью затрагиваются актуальные темы и поднимаются вопросы, которые подростки чаще всего задают на встречах с бойцами и офицерами:

• Как сделать встречу с героем неформальной и искренней?

• Нужно ли говорить с новым поколением «по-новому»?

• Чему взрослые могут поучиться у детей?

• Правда ли, что письма с фронта читают и бережно хранят?

• Как служба изменила вас? Что было самым сложным?

• Как справляться с утратой и помнить тех, кто не вернулся?

• Как сохранить стойкость и мужество в сложной ситуации?

В съёмках приняли участие Герой России, председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Артур Орлов; Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии», заместитель председателя правления «Движения Первых» Владислав Головин и другие. Каждый из них не понаслышке знает, что значит быть примером для молодежи – их слова становятся важной опорой для тех, кто только формирует свое отношение к жизни, службе, Родине.

Жителей Мурманской области команда «Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» также приглашает поделиться своими историями и кадрами, чтобы вдохновить всю страну.

Проект «Флагманы образования» создаст онлайн-галерею, посвященную встречам с героями СВО. Если в вашей школе, колледже или университете проходила такая встреча – поделитесь этой историей! Для этого заполните форму по ссылке. В анкете вы сможете указать регион, населенный пункт, название образовательной организации, класс или курс, рассказать о герое встречи, самых интересных вопросах и приложить ссылку на фотографии. Истории будут размещены в официальных соцсетях проекта, чтобы вашим опытом вдохновились не только коллеги, но и все жители страны.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» доступен для просмотра по ссылке.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, «Флагманы образования» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который помогает студентам, педагогам и управленцам в сфере образования развивать профессиональные и лидерские компетенции. Он объединяет конкурсы, образовательные программы и цифровые сервисы, формируя сообщество активных профессионалов.

С 2019 года участниками проекта стали более 370 тысяч человек. Победители получают доступ к обучению в ведущих образовательных центрах страны, включаются в кадровый резерв и реализуют собственные инициативы на региональном и федеральном уровнях.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552217/#&gid=1&pid=1