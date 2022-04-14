Флешмоб #МыРаботаем набирает обороты в Мурманской области

К федеральной акции #МыРаботаем уже присоединились несколько сотен российских предприятий, в том числе и предприятия из Мурманской области. Участники флешмоба записывают видео, в котором рассказывают и показывают, как сегодня трудятся на благо страны

На днях к акции присоединились сотрудники сельскохозяйственного предприятия «Тулома», обеспечивающего регион молочной и мясной продукцией. Предприятие стабильно работает с 1930 года и продолжает наращивать обороты. Ежегодно предприятие производит 5300 тонн продукции.

Также участником флешмоба стал производитель мясных полуфабрикатов «Мясорубка» из Мончегорска. Проект получил губернаторский стартап на поддержку предпринимательских инициатив и развивает сеть мясных магазинов в регионе.

Ещё одной организацией, рассказавшей о своей работе, стало предприятие общественного питания «Юность». Не многие знают, но торговая марка, которую любят мурманчане и гости Заполярья, с 2016 года обеспечивает и бортовое питание на самолётах.

Видеоролик о работе предприятий опубликован в группе «Мурманская область» в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, участниками федеральной акции уже стали более десяти производств Кольского Заполярья. Видео о работе предприятий можно найти в соцсетях по хештегам #МыРаботаем.