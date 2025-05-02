Флот и имущество Мурманского морского пароходства выставят на закрытые торги

Имущество АО «Мурманское морское пароходство» (ММП), признанного банкротом в 2020 году, в Мурманской области и Москве планируют выставить на закрытые торги. В состав лота вошли флот и недвижимость.

Как сообщается на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, залоговые кредиторы определили, что имущества ММП выставят на торги единым лотом. Согласно оценке от 2024 года, стоимость имущественного комплекса составляет 3,11 млрд рублей.

При этом в условиях конкурса говорится, что покупатель имущественного комплекса ММП должен обеспечить «сохранение целевого назначения имущества». Также отмечается, что государство, в том числе, в лице Росморречфлота и Росимущества, имеет преимущественное право на приобретение.

Так, с молотка планируется продать восемь судов. В лот вошли суда «Капитан Данилкин», «Юрий Аршеневский» и «Грумант», «Владимир Игнатюк» и «Котлас», пассажирское судно «Клавдия Еланская, а также «Хатанга», которое находится под арестом в Гданьске (Польша) из-за задолженности перед верфью «Навта». Все данные суда находятся в залоге у ООО «Решение». Восьмое – судно «Новая Земля», находящееся в залоге у АО «Совфрахт».

Кроме того, в лот вошли офисное здание ММП, гостиница «Моряк», здание музея, имеющее статус объекта культурного наследия, земельные участки, парковки, недвижимость и земельные участки в Москве.

В документации уточняется, что в случае, если повторные торги по продаже имущества должника не состоятся, то имущество Мурманского морского пароходства выставят на торги путём публичного предложения.

Напомним, что в 2021 году уже проходили торги, на которые за 1,77 млрд рублей выставили флот и недвижимость предприятия. Приобретателем имущества было определено московское ООО «Кассиопея». Однако торги были отменены по заявлению ФНС России. Суд установил, что кредитор ООО «Решение» и покупатель «Кассиопея» были аффилированными лицами.

Ранее «Ведомости» писали, что Арбитражный суд Мурманской области на заседании 16 апреля продлил срок конкурсного производство в отношении АО «Мурманское морское пароходство» ещё на полгода – до 9 октября 2025 года.

ММП признали банкротом в октябре 2020 года. На тот момент одна из главных компаний Мурманска и крупнейшая транспортная судоходная компания в российской части Арктики существовала больше 80 лет.