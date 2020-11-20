Флотская столица - в числе победителей

По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области за 2019 год ЗАТО г.Североморск признан одним из победителей и получит грант на развитие и реконструкцию общественной инфраструктуры.

Средства в размере 800 тысяч рублей будут направлены на развитие дополнительного образования. В частности, будет закуплено современное оборудование для Дома детского творчества им. Саши Ковалёва.

- Этот грант пойдёт на развитие двух направлений: «Компьютерная грамотность» и «Фотодизайн». Мы обновим компьютерный парк, закупим 3Д принтер, современное программное обеспечение, фото- и видеокамеры. Все оборудование будет использоваться, в том числе и для реализации программ внебюджетной деятельности, что позволит формировать основы компьютерной грамотности и у детей, и у взрослых. В нынешних условиях очень актуальный дистанционный формат обучения. С современной техникой организовать этот процесс и легче, и комфортней, - отметила начальник Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск Юлия Гладских.