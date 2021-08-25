Флотская столица готовится к зиме

За ходом работ по замене магистральных трубопроводов на Комсомольской улице (1260 метров), которые были уложены ещё в 1969 году, сегодня наблюдали и администрация, и депутатский корпус, и главный врач Североморской ЦРБ Валентин Сердюк.

Работы по замене магистрального трубопровода были начаты в начале августа. С какими темпами и качеством выполняются работы по замене труб магистрального трубопровода, 25 августа проверили председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутат Ольга Ефименко и главный врач ЦРБ Валентин Сердюк. О том, как выполняются работы и о сроках их завершения, рассказал директор Филиала АО «МЭС» Североморская теплосеть» Александр Кобытев.

Этот участок теплотрассы он назвал проблемным, требующим замены. Работы, по словам Александра Кобытева, должны быть выполнены по нормативам в течение двух месяцев, но реально их планируется завершить за полтора месяца. Работы ведутся с 9 утра до 21 часа. Всеми материалами рабочие обеспечены. На снижении сроков выполнения работ сказывается и то, что «плети» труб свариваются на поверхности, а затем укладываются в короба траншей.

Главный врач ЦРБ Валентин Сердюк высказал свою обеспокоенность обеспечения теплом родильного отделения: «Для меня важно, чтобы новорожденные были согреты не только материнским теплом, но и комфортной температурой в помещениях роддома».

Александр Кобытев заверил, что тепло в родильный дом будет подано, а все медицинские учреждения получат отопление с 1 сентября.

Беспокоится о подаче тепла в библиотеку №2, что на улице Флотских Строителей, и депутат Ольга Ефименко, руководитель Североморской Централизованной библиотечной системы.

Своё мнение по поводу выполняемых работ она выразила коротко: «Здорово, что меняют магистральный трубопровод в старейшем микрорайоне Североморска. Судя по увиденному, подход к работам серьёзный».

Евгений Алексеев отметил, что в 2020 году было около двух десятков порывов на магистральном трубопроводе, от которого запитывается теплом и горячей водой 37 домов, в которых проживает более трёх с половиной тысяч североморцев. Замена основного «ствола» магистрального трубопровода позволит избежать аварийных отключений во время отопительного сезона. Но, чтобы гарантированно получать тепло зимой, придётся ещё немного потерпеть.