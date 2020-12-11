Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 12:30
Флотская столица готовится открыть ярмарки «Новогодний базар»
Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск в рамках поддержки предпринимательства организует ярмарку «Новогодний базар». Ярмарочные мероприятия развернутся на двух площадках: в нп. Североморск-3 с 18 по 20 декабря - с 10.00 до 19.00; по улице Советской (автостоянка) в Североморске с 21 по 30 декабря - с 10.00 до 19.00.
На «Новогоднем базаре» гостей будут ждать колбасные и мясные изделия, сувенирная продукция, рукоделия и новогодняя атрибутика.
Тем предпринимателям, кто хочет присоединиться к ярмарке «Новогодний базар», необходимо обратиться в отдел экономического развития администрации города (ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб.: 14 и 26).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 59 копеек, евро - почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом