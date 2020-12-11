Флотская столица готовится открыть ярмарки «Новогодний базар»

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск в рамках поддержки предпринимательства организует ярмарку «Новогодний базар». Ярмарочные мероприятия развернутся на двух площадках: в нп. Североморск-3 с 18 по 20 декабря - с 10.00 до 19.00; по улице Советской (автостоянка) в Североморске с 21 по 30 декабря - с 10.00 до 19.00.

На «Новогоднем базаре» гостей будут ждать колбасные и мясные изделия, сувенирная продукция, рукоделия и новогодняя атрибутика.

Тем предпринимателям, кто хочет присоединиться к ярмарке «Новогодний базар», необходимо обратиться в отдел экономического развития администрации города (ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб.: 14 и 26).