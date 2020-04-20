Флотская столица избавляется от автохлама

С начала года с улиц и дворов Североморска эвакуировали 15 бесхозных автомобилей, ещё 30 отправятся на спецстоянку в ближайшее время.

Во флотской столице продолжается работа по очистке города от автомобильного хлама. Мало того, что брошенные машины занимают парковочные места, они становятся опасными площадками для детских игр и нарушают правила благоустройства муниципалитета. Сразу три таких автомобиля вывезли с улицы Авиаторов, ещё три десятка выявлены и будут эвакуированы.

Как рассказал врио председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Денис Горбунов, разукомплектованные автомобили выявляются и в Североморске, и в посёлках в результате рейдов, которые специалисты комитета проводят регулярно. Эвакуация проходит каждую неделю. Ей подлежит не только автохлам, но и транспорт, который длительное время находится без движения, а владелец не установлен. Если же хозяин у машины есть, все расходы, связанные с эвакуацией, ложатся на его плечи. В большинстве случаев найти собственника брошенного автомобиля не составляет труда.

В прошлом году работникам КРГХ удалось выявить и эвакуировать 60 единиц автомобильного хлама. Сообщить о брошенных машинах на улице или во дворе можно по телефону 5-07-57 – приёмная комитета по развитию городского хозяйства.