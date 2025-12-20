С любовью к природе: в Замбии развивают экологичное пчеловодство, а в Италии робот ухаживает за виноградникамиВ 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК
Мурманская область. Арктика (16+)20.12.25 18:00

Флотская столица присоединилась ко Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

На этой неделе участниками-дарителями стали глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Егения Гордеева, ведущий специалист «Движения Первых» в ЗАТО Евгения Крылова, сотрудники администрации.

«Уже шесть лет Совет депутатов организует в Североморске нашу, муниципальную, благотворительную акцию «Снегирьки». Но разве подарков много бывает?! - считает Владимир Евменьков. - Теперь в администрации стоит ещё одна добрая ёлка с желаниями маленьких северян, которые нуждаются в особой защите. До середины января стать волшебником может любой желающий».

Ёлка с желаниями установлена на первом этаже администрации муниципалитета. Шарики на ней обновляются. Заявки на участие от законных представителей детей принимались до 20 декабря.

А стать мечтателями могли: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью, дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции, дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами, дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

 

 

