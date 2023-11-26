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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.23 12:40

Флотские хоккеисты одержали победу со счётом 16:5

На хоккейной площадке Ледового дворца спорта города-героя Мурманска хоккеисты Северного флота одержали победу в своём первом матче чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 годов, выиграв хоккейную команду «КСШОР-Арктика».

Четыре пропущенных шайбы оказались в воротах мурманчан в конце первого периода, североморцы пропустили одну. Во второй двадцатиминутке сборная Северного флота отправила в ворота команды «КСШОР-Арктика» восемь шайб, мурманчане ответили одной. В заключительном периоде моряки увеличили отрыв в счете, забив 4 шайбы, а мурманчане забросили три в ворота североморцев.

Флотские хоккеисты одержали победу со счётом 16:5.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в целом обе команды показали интересную игру. Выходившие на лёд пятёрки играли слаженно и боролись за каждую шайбу. Быстрые контратаки и мощные броски в створ ворот можно было наблюдать на протяжении всего хоккейного матча.

Следующую игру чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота проведёт с хоккеистами команды «Апатиты» из одноименного города Мурманской области.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12487724@egNews

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