ФНПР настаивает на увеличении зарплаты молодёжи на Севере

Профсоюзы предлагают закрепить в законодательстве норму о выплате процентной надбавки к заработной плате молодёжи в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Соответствующее обращение ФНПР направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Действующая система государственных гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в северных регионах и на Дальнем Востоке, не в полной мере обеспечивает уровень возмещения физических, моральных и материальных затрат, связанных с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях», – отмечается в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова к председателю правительства РФ.

По мнению профсоюзов, труд работающих в местностях с особыми климатическими условиями должен оплачиваться в повышенном размере, что отражено в положении Трудового кодекса РФ. До 2004 года северная надбавка для молодёжи в полном размере с момента старта работы при проживании в северных регионах предусматривалась федеральным законом. Далее эта норма была упразднена и передана на регулирование региональным властям.

Как пишет fnpr.ru, вопрос о необходимости начисления с первого дня работы процентной надбавки для молодёжи на Севере давно обсуждался на разных уровнях. Федерация поднимала его на заседании Генерального Совета в 2021 году. Северные надбавки для молодых специалистов обсуждались в рамках встреч Президента РФ Владимира Путина с работниками науки (декабрь 2021 года) и с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (март 2022 года), в ходе которых данный вопрос получил поддержку Президента РФ. Готовность к проработке вопроса выразили Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Однако до сих пор вопрос не решён.

ФНПР выступит с данным предложением в рамках круглого стола по мерам поддержки молодых специалистов Севера, который проведёт комитет Госдумы по молодёжной политике 10 июня. К участию в мероприятии приглашены депутаты Госдумы, представители федеральных округов исполнительной власти, субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, профильные эксперты.