ФНС России отложила взыскание задолженности до 1 июня

Для поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ФНС России приостановлено взыскание задолженности и применение соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, до 31 мая 2020 года включительно.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не будут.

Ознакомиться с перечнем мер поддержки также можно в специальном разделе сайта ФНС России «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».