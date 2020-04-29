Мурманская область. Арктика (16+)29.04.20 08:00
ФНС России отложила взыскание задолженности до 1 июня
Для поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ФНС России приостановлено взыскание задолженности и применение соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, до 31 мая 2020 года включительно.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не будут.
Ознакомиться с перечнем мер поддержки также можно в специальном разделе сайта ФНС России «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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