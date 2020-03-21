ФНС России приостанавливает до 1 мая 2020 года проведение проверок

До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных налоговых проверок, проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса. Соответствующий приказ подписал руководитель ФНС России Даниил Егоров в рамках исполнения поручения председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина о минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками (по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте).