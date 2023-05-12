ФНС России утвердила план разработки и ввода в действие форматов электронных документов на 2023 год. Так, в текущем году будут разработаны четыре важных для электронного документооборота формата, которые в дальнейшем утвердятся приказами ведомства. Это форматы акта приёма-передачи запасов (основных средств), накладной по учёту движения запасов, акта рекламации (претензии), спецификации.

Их использование позволит бизнесу автоматизировать внутренние процессы работы с документами, а также ускорит взаимодействие с контрагентами. В перспективе доработка информационных систем сэкономит компаниям и предпринимателям деньги, учитывая возрастающие затраты на бумажные документы. Кроме того, документы, сформированные по утверждённым форматам, можно передать в налоговые органы в электронном виде при проведении контрольных мероприятий. Напоминаем, что развитие ЭДО в числе прочих программ вошло в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Если организация не нашла в плане востребованный для себя формат, то, согласно методическим рекомендациям, можно разработать и внести таковой на рассмотрение комиссии по форматам электронных документов, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Мурманской области.