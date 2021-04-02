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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.21 09:30

ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков

По информации ФНС России осуществляется разработка специального сервиса для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности, получать кэшбэки, бонусы и др.

Чеки планируют помещать в хранилище по желанию покупателя. Для этого потребуется сообщить продавцу электронную почту или номер телефона. Чтобы сохранить бумажный чек, надо будет отсканировать QR-код в приложении «Проверка чеков». При этом покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС России без указания номера телефона или адреса электронной почты. ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит.

В перспективе создание сервиса также позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счёт для зачисления денег без заполнения декларации. Сейчас такой вычет можно получить в ИФНС или у работодателя, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.

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