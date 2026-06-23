«Фокус» из Мурманской области: на Донбасс отправлен очередной автомобиль в дар нашим защитникам

Теперь ему предстоит выполнять боевые задачи на Донбассе. К слову, эта машина уже 98-е транспортное средство, переданное в Народный фронт федеральными органами исполнительной власти для нужд наших бойцов в зоне СВО.

Этот «Фокус», переданный в Народный фронт региональным Управлением Минюста, почти полтора десятка лет служил верой и правдой его коллективу. И тем не менее, говорит его водитель, пробег у автомобиля минимальный – всего лишь около двадцати тысяч километров.

Теперь ему предстоит выполнять боевые задачи на Донбассе. К слову, эта машина уже 98-е транспортное средство, переданное в Народный фронт федеральными органами исполнительной власти для нужд наших бойцов в зоне СВО.

Напомним, предыдущие два автомобиля Народный фронт передал военным в текущем же месяце.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241906