«Фокус на развитие Арктики»: молодые педагоги Мурманской области приняли участие в интерактивных сессиях регионального форума

В Мурманске на базе Губернаторского лицея продолжается работа регионального Форума молодых педагогов. Для участников организованы интерактивные сессии, посвященные ключевым направлениям развития системы образования и поддержке молодых специалистов.

В работе интерактивных площадок приняли участие представители Министерства труда и социального развития Мурманской области. В рамках стратегической сессии педагоги с экспертами разрабатывали управленческие решения по усилению мер поддержки молодых семей.

«Совместная работа позволила выработать девять инициатив, которые обязательно найдут отражение в социальной политике региона и губернаторском проекте «На Севере — малыш», нацеленном на формирование благоприятных условий для создания и жизни семей на Кольском Севере», — отметил руководитель ведомства Сергей Мякишев.

Совместно с командой проекта «Курс на Север» педагоги рассмотрели возможности профессиональной реализации и карьерного роста, а также инициативы по развитию наставничества и стажировок. Главная идея встречи – показать, что Мурманская область является территорией возможностей для молодых специалистов, где можно построить успешную карьеру, оставаясь в родном регионе.

Особое внимание участники уделили поддержке молодых талантов. Представители движения «Молодая Арктика» рассказали о региональных грантах, конкурсах и стипендиях, а также инициативах ведущих предприятий, направленных на развитие творческих и исследовательских проектов педагогов. По итогам обсуждения были предложены новые меры по расширению грантовой поддержки и продвижению успешных проектов.

«Здесь участники знакомятся с экономическим и промышленным потенциалом Мурманской области, обмениваются опытом, обсуждают лучшие практики в сфере профориентации, поддержки молодых семей, развития грантов и стипендий. Но главное — форум помогает каждому участнику осознать значимость своей профессии, почувствовать сопричастность к развитию региона и понять, что педагог — это не только наставник, но и вдохновитель, который создает смыслы и формирует будущее», – сказала Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики региона.

Значительное место в программе форума заняли вопросы ранней профориентации и подготовки кадров для Арктической зоны. Педагоги работали в командах под наставничеством представителей ведущих предприятий региона – «ФосАгро», «Новатэк», «СЗФК», «Антей-Север» и других, а также Мурманского арктического университета и Центра опережающей профессиональной подготовки. Участники предложили практические шаги по созданию региональной модели взаимодействия школ, колледжей, вузов и предприятий как основы для формирования устойчивой системы подготовки специалистов, востребованных в Арктике. Также были сформулированы инициативы по развитию партнерских программ – наставничества, профессиональных проб и стажировок.

Кроме того, на форуме обсудили вопросы эффективного использования ресурсов образовательных организаций и повышения их финансовой устойчивости. Совместно с директорами школ, имеющими успешный опыт реализации подобных практик, участники выработали предложения по развитию дополнительных образовательных программ и созданию востребованных услуг, обеспечивающих баланс между качеством образования и экономической эффективностью.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, по итогам четырёх дней работы форума и участия в интерактивных сессиях будут отобраны 80 наиболее активных молодых педагогов, для которых при поддержке правительства Мурманской области организуют экскурсионную программу на ведущие предприятия региона. Это позволит им познакомиться с современными производственными площадками и увидеть, как образование и бизнес объединяют усилия для подготовки кадров, востребованных в Арктике.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556247/#&gid=1&pid=3

