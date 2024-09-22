Фольклорная экспедиция начала активную работу в Мурманской области

По инициативе областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, при поддержке правительства и Министерства культуры Мурманской области в регион была приглашена группа лучших экспертов в области нематериального этнокультурного достояния.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, руководит исследованием член-корреспондент РАН, профессор, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН Александр Васильевич Черных.

Первый экспедиционный день был плодотворным. Экспертная группа ознакомилась с фондами Мурманского областного краеведческого музея, музея истории города Колы, областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса.

В состав комиссии входят: Вайман Дмитрий Игоревич - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований УрО РАН; Вайман Марина Александровна - инженер ИГИ УрО РАН; Вострокнутов Артем Викторович - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований УрО РАН, Пермь; Чернышева Юлия Сергеевна - научный сотрудник Института гуманитарных исследований УрО РАН, Пермь.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280684%2Fwall-139605315_28153