Фольклорная экспедиция вновь будет фиксировать культурное наследие поморов Кольского края

Группа экспертов будет работать в течение недели с 19 по 25 сентября. Специалисты будут изучать культурное наследие поморов: календарные традиции, костюм, техники рыболовного промысла, рукоделие.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в планах группы работа с коллекциями музеев, сбор материала и фоторяда для подготовки описания объектов, встреча с фольклорными коллективами и хорами старожилов, опросы среди носителей и хранителей поморской культуры.

Фольклорная экспедиция побывает в Териберке, Варзуге, Кузомени, Умбе, Зеленоборском, Коле, Североморске, Кировске, Мончегорске, Мурманске.

Руководит полевыми исследованиями председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН Черных Александр Васильевич.

Работа по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России в этом году проводится Мурманским областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова в рамках #нацпроекткультура.