Фонд капитального ремонта Мурманской области готовится к новому строительному сезону

Продолжается приём заявок на конкурсы по выбору подрядчика для проведения работ в 26 многоквартирных домах. В том числе потенциальным исполнителям предстоит:

– заменить внутридомовые сети в доме 79 на проспекте Ленина в Мурманске и пяти домах в Оленегорске,

– разработать проектную документацию по капитальному ремонту крыши в двух домах в Африканде и двух – в Зашейке;

– разработать проект и привести в порядок фасады четырёх многоквартирных домов в Африканде;

– капитально отремонтировать крыши трёх домов в Апатитах, одного в Заполярном и ещё одного в Североморске;

– заменить системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения в трёх домах в Заполярном;

– капитально отремонтировать фасад дома 5 на улице Бабикова в Заполярном и трёх многоквартирных домов в Североморске.

«Для успешного строительного сезона как минимум необходимо своевременно провести электронные аукционы и заключить контракты с подрядными организациями. Перед сотрудниками Фонда поставлена задача – выполнить обе эти задачи в первом квартале 2021 года. У подрядчиков должен быть в распоряжении весь строительный сезон», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.