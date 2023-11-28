Фонд капитального ремонта Мурманской области отметили благодарностью Минстроя России

В конце прошлой недели в Москве завершился VIII Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Мурманскую область представляла генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова, которая была удостоена Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В ходе съезда представители органов исполнительной власти субъектов РФ вместе с руководителями региональных операторов проработали вопросы основных принципов формирования региональной программы капремонта и краткосрочного плана, а также обсудили ключевые показатели оценки системы капитального ремонта многоквартирных домов.

Также в рамках съезда состоялось награждение руководителей региональных операторов капитального ремонта. Благодарность Минстроя России и традиционный памятный знак топ-10 из рук министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина также получила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области.

«В этом году нашей организации исполнилось 10 лет, за это время капитальный ремонт был проведён почти в 2 тысячах многоквартирных домов по всему региону. Важно отметить, что в Кольском Заполярье процент исполнения краткосрочных планов является одним из самых высоких в стране. Это заслуга всех сотрудников Фонда капитального ремонта Мурманской области, и для нас очень важно признание на таком высоком уровне», – отметила Юлия Барсукова.

Фото: https://gov-murman.ru