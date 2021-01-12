Фонд капитального ремонта Мурманской области просит управляющие компании соблюдать правила очистки крыш от снега и наледи

Фонд капитального ремонта Мурманской области напоминает управляющим компаниям: несоблюдение правил очистки кровель от снега и наледи может привести к повреждению металлических профлистов. Именно это в большинстве случаев становится причиной появления протечек в квартирах на верхних этажах. Такие ситуации не связаны с качеством выполнения капитального ремонта многоквартирных домов.

«Все подрядчики, с которыми мы сотрудничаем, несут 5-летние гарантийные обязательства по выполненным работам. Однако механические повреждения, нанесённые персоналом управляющих компаний при неправильной эксплуатации кровли, в них не входят», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов и обратился к управляющим компаниям с просьбой бережно относиться к кровлям жилых домов при очистке крыш от снега и наледи.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2020 году Фонд капитального ремонта Мурманской области привел в порядок 89 крыш в 15 муниципалитетах.