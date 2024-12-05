Фонд капитального ремонта Мурманской области в преддверии Нового года запускает поощрительную акцию «Оплата долга без пени»

«На сегодняшний день собственники помещений накопили долгов на 876 миллионов рублей. На эти средства можно в среднем отремонтировать 146 крыш или покрасить 125 фасадов. Поэтому было принято решение провести поощрительную акцию.

В прошлый раз благодаря такому решению долги за капремонт оплатили 15 тысяч собственников на общую сумму порядка 16 миллионов рублей. В этом году мы продлили акцию ещё на один месяц. Ожидаем, что ещё больше северян погасят имеющуюся у них задолженность», — отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Собственники, накопившие долги по взносам на капремонт и получившие квитанции с начисленными пени, могут избежать штрафных санкций. Если сумма, указанная в квитанции, будет оплачена полностью, то начисленные пени будут отменены автоматически.

Акция «Оплата долга без пени» продлится с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/