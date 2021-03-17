Фонд капитального ремонта Мурманской области возобновляет личный приём граждан
Фонд капитального ремонта Мурманской области возобновляет личный приём граждан. Специалисты регионального оператора готовы ответить на вопросы жителей Мурманской области каждый день, кроме выходных, с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу всех ведомств и учреждений. Долгое время из-за сложной эпидемиологической обстановки личный приём граждан был приостановлен. Сегодня ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Личный приём возобновлён в связи с отменой ряда ограничительных мер в Мурманской области.
Напоминаем, при нахождении в помещениях Фонда капитального ремонта посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), а также находиться в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).