Фонд капитального ремонта Мурманской области возобновляет личный приём граждан. Специалисты регионального оператора готовы ответить на вопросы жителей Мурманской области каждый день, кроме выходных, с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу всех ведомств и учреждений. Долгое время из-за сложной эпидемиологической обстановки личный приём граждан был приостановлен. Сегодня ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Личный приём возобновлён в связи с отменой ряда ограничительных мер в Мурманской области.

Напоминаем, при нахождении в помещениях Фонда капитального ремонта посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), а также находиться в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).