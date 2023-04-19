Фонд капитального ремонта Мурманской области заменит 10 водоподогревателей в Заозерске

В краткосрочную программу капитального ремонта Мурманской области внесены работы по замене 10 водоподогревателей в ЗАТО г. Заозерск. Подрядная организация ООО «СМП» приступила к работам в городе раньше срока, и уже заменила водоподогреватели в домах №12 по улице Ленинского Комсомола, ул. Флотская, 4, ул. Генерала Чумаченко, 1 и ул. Колышкина, 10. На очереди еще шесть теплообменников в домах на ул. Ленинского Комсомола, 7, 30 и 32, пер. Молодёжный, 4, ул. Строительная, 1 и 18.

«Старые водоподогреватели системы горячего водоснабжения находились в высокой степени износа и доставляли множество неудобств жильцам и представителям управляющих организаций. Теперь подрядчик заменит их на пластинчатые теплообменники отечественного производства, выполнит обвязку теплообменного оборудования, изоляцию трубопроводов. Также устанавливается термостат и показывающие манометры и термометры для контроля за параметрами теплоносителя, циркуляционные насосы», – пояснила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Договоры на оценку технического состояния, разработку проектно-сметной документации с прохождением экспертизы и замену водоподогревателей были заключены 17 февраля 2023 года и должны быть завершены до конца июня. Проектная документация на замену водоподогревателей в указанных домах в полном объёме согласована с ресурсоснабжающей организацией АО «Мурманэнергосбыт».

После завершения монтажных работ все водоподогреватели будут протестированы на этапе пусконаладочных работ, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru