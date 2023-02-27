Фонд капитального ремонта с опережением графика завершает замену внутридомовых сетей электроснабжения в Североморске

Капремонт многоквартирных домов включает в себя ремонт фасадов, кровель, подвалов и фундаментов, а также замену внутридомовых инженерных систем, одной из которых является система электроснабжения. Именно эти работы выполняются в доме №17 по улице Сафонова в Североморске, причём с опережением – по графику завершение планировалось в мае 2023 года.

Подрядчик провёл обследование коммуникаций электроснабжения данного дома, разработал проектно-сметную документацию, заменил вводно-распределительное устройство, сети общедомового освещения и осветительные приборы на лестницах, входах, в подвале и на техническом этаже. Рабочие выполнили замену квартирных стояков с установкой новых этажных щитов и переносом квартирных счетчиков в них. В целях безопасности в доме установили аппараты защиты и устройство защитного отключения на линиях, питающих квартиры. Также в рамках капитального ремонта планируется заменить питающие линии от вводно-распределительного устройства до этажных щитов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в подвале и на техническом этаже будут смонтированы энергосберегающие светодиодные светильники, а в тамбурах и на лестничных клетках – светильники с датчиками движения и освещенности.

Фото: https://gov-murman.ru