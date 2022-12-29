Мурманская область. Арктика (16+)29.12.22 10:15
Фонд капитального ремонта выделил средства на срочный ремонт двух крыш в Кировске
В Кировске на проспекте Ленина, 9 и Ленина, 9а начался ремонт крыш после последствий урагана.
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, кровли, пострадавшие от стихии, подрядчик отремонтирует за средства Фонда капитального ремонта.
- Достаточно оперативно нашли взаимопонимание с Фондом капитального ремонта. Удалось быстро определить подрядчика, который приступил к выполнению работ. Ожидается, что эти работы будут завершены в марте. В доме №9 проводится полная замена кровли. В доме №9а – ремонт на пострадавшем от урагана участке, - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267798%2Fwall-148376343_60785
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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