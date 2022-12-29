Фонд капитального ремонта выделил средства на срочный ремонт двух крыш в Кировске

В Кировске на проспекте Ленина, 9 и Ленина, 9а начался ремонт крыш после последствий урагана.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, кровли, пострадавшие от стихии, подрядчик отремонтирует за средства Фонда капитального ремонта.

- Достаточно оперативно нашли взаимопонимание с Фондом капитального ремонта. Удалось быстро определить подрядчика, который приступил к выполнению работ. Ожидается, что эти работы будут завершены в марте. В доме №9 проводится полная замена кровли. В доме №9а – ремонт на пострадавшем от урагана участке, - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267798%2Fwall-148376343_60785