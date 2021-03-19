Фонд капитального ремонта заключил контракты на выполнение работ в 151 многоквартирном доме

Фонд капитального ремонта Мурманской области активно готовится к предстоящему строительному сезону. Сейчас силы направлены на проведение электронных аукционов по выбору подрядчиков для проведения работ.

Как сообщает региональное Министерство строительства, с начала февраля фондом было объявлено 14 закупок по капитальному ремонту 21 многоквартирного дома в Ковдоре, Мончегорске, Кандалакшском районе, Кировске, Апатитах, Никеле, Островном, Умбе и Ловозере. В частности, подрядчикам предстоит привести в порядок 7 фасадов, 2 фундамента, 9 крыш и заменить внутридомовые инженерные сети в 3 домах. По 11 объектам компании, которые проведут капитальный ремонт, уже определены.

«Из 208 многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, заключены контракты по 183. В том числе в 151 многоквартирном доме на проведение строительно-монтажных работ. Более того, подрядчики приступили уже к замене внутридомовых инженерных сетей в 19 домах и лифтов в 14 домах, а также к капремонту 11 крыш и 6 фасадов с утеплением и обшивкой сайдингом», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.