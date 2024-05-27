Фонд капремонта Мурманской области в 2024 году обновил 16 крыш

В 2024 году Фонд капремонта многоквартирных домов в Мурманской области полностью завершил и принял строительно-монтажные работы по ремонту 16 крыш, 124 лифтов, двух фундаментов, шести подвалов.

Так, в Кандалакше на улице Спекова, 24 подрядная организация «Строй-Инвест» выполнила строительно-монтажные работы с опережением графика. Специалисты обновили крышу дома: заменили обрешетку, выполнили контробрешетку с обработкой деревянных элементов крыши антисептиком-антипиреном, утеплили чердачное перекрытие. Также строители заменили лазы для выхода на чердак, смонтировали кровельный профилированный настил с полимерным покрытием, обшили вентиляционные шахты стеновым профнастилом с полимерным покрытием.

«К середине второго квартала подрядчики Фонда капремонта также полностью завершили 53 вида работ по внутридомовым инженерным системам в домах по всей Мурманской области», – сообщила гендиректор регионального оператора Юлия Барсукова.

Например, в Мурманске, на проспекте Кольском, 162 заменили водоподогреватель на новый. Подрядная организация «Актив Строй» демонтировала секции, трубопроводы и запорно-регулирующую арматуру. Взамен устаревшего оборудования в доме мурманчан теперь установлен пластинчатый теплообменный аппарат отечественного производства ЗАО «Ридан». Он снабжён управляющей автоматикой, запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, кроме водоподогревателя, на Кольском, 162 установлен регулятор температуры горячего водоснабжения, устроена теплоизоляция трубопроводов и теплообменного аппарата. Эти работы также выполнены с опережением графика и приняты без замечаний.

Фото: https://gov-murman.ru