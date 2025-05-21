Фонд капремонта Мурманской области в 2024 году поменял в домах северян более 100 км труб

Фонд капитального ремонта Мурманской области в 2024 году провёл работу по обновлению внутридомовых инженерных систем. В итоге было заменено более 100 км труб.

В частности, было смонтировано больше 40 тысяч метров труб холодного водоснабжения, почти 62 тысячи метров труб горячего водоснабжения и около 17,5 тысячи метров водоотведения.

«Капитальный ремонт домов – это не только работы по приведению в порядок фасадов и крыш, результат которых всем виден с улицы. Не менее важна для жителей и замена устаревших инженерных коммуникаций. Обновление водопровода повышает качество коммунальных услуг и предупреждает возникновение аварийных ситуаций», – отметила генеральный директор Фонда капремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В рамках капремонта в 2025 году подрядные организации не только монтируют новые трубы, но и устанавливают современное оборудование, которое позволяет автоматически поддерживать нормативную температуру горячей воды, исключая необходимость длительного ожидания подогрева. Как подчеркнула Юлия Барсукова, таким образом, инновационные решения позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение горячей водой при минимальном расходе энергоресурсов.

Например, жители домов №24/26 на улице Сафонова и №37 на улице Старостина в Мурманске стали одними из первых счастливчиков в 2025 году, кто смог ощутить преимущества новой системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах.