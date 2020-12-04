Фонд капремонта получит 250 миллионов на срочные ремонты

Тема проведения капитальных ремонтов стала важным вопросом сегодняшнего заседания ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», прошедшей в формате ВКС.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные средства Фонду капитального ремонта Мурманской области, часть из которых пойдет на срочный ремонт крыш и фасадов. На эти цели планируется выделить 250 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Одна из самых частых жалоб северян – текущие кровли. Сейчас в программе капремонта работы по многим из них запланированы после 2024 года и позднее. Поэтому принципиально важно обеспечить сбалансированность и финансовую устойчивость системы капремонта, принять дополнительные решения, чтобы помимо тех работ, которые уже выполняются, в опережающем порядке акцентировать внимание на необходимых оперативных действиях», – подчеркнул губернатор.