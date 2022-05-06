Фонд капремонта привёл в порядок территорию возле памятного знака «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9»

У сотрудников Фонда капитального ремонта Мурманской области уже стало доброй традицией в преддверии Дня Великой Победы выезжать на 1464 километр автодороги «Кола» и приводить в порядок территорию возле двух пилонов «1941-1945 гг.».

В годы Великой Отечественной Войны здесь, на высоте 314,9, шли кровопролитные бои. Высота неоднократно переходила из рук в руки – территория вокруг изрыта окопами, сохранились многочисленные укрепления, земля буквально нашпигована осколками.

Пилоны «1941-1945 гг.» отмечают рубеж обороны и тот, с которого началось наступление советских войск в далеком 1944 году. Ежегодно в преддверии праздника территорию возле них благоустраивают, возлагают венки и цветы в память о солдатах и офицерах, героически сражавшихся здесь, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/