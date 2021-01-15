Фонд Мурманской областной научной библиотеки пополнился новыми томами Православной энциклопедии

В фонд Мурманской областной научной библиотеки поступили новые тома Православной энциклопедии – специализированного издания одноименного церковно-научного центра.

Многотомник даёт всеобъемлющую информацию по истории и современному состоянию православия, знакомит читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией.

Областная научная библиотека получает в дар тома этого издания ежегодно с 2000 года. В декабре 2020 года в главную библиотеку региона поступили 52-й, 53-й, 54-й и 55-й тома Православной энциклопедии. Всего запланировано издание 75 томов, все они по мере выхода будут доступны посетителям библиотеки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в работе по созданию Православной энциклопедии участвуют преподаватели духовных школ Русской православной церкви, институты Российской академии наук, Московский, Санкт-Петербургский и ряд региональных университетов, синодальные комиссии и отделы Московской патриархии, представители иных поместных православных церквей. Традиционно тома Православной энциклопедии сопровождаются обширным иллюстративным материалом: цветными картами и многочисленными фоторепродукциями портретов и произведений церковного искусства.