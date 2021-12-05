Фонд Мурманской областной научной библиотеки пополнился новыми томами Православной энциклопедии

В фонд Мурманской областной научной библиотеки поступили новые тома Православной энциклопедии – специализированного издания одноименного церковно-научного центра.

Многотомник даёт всеобъемлющую информацию по истории и современному состоянию православия, знакомит читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией.

В работе по созданию энциклопедии участвуют преподаватели духовных школ Русской православной церкви, институты Российской академии наук, университеты, синодальные комиссии и отделы Московской патриархии, представители иных поместных православных церквей. Традиционно тома «Православной энциклопедии» сопровождаются обширным иллюстративным материалом: цветными картами и многочисленными фоторепродукциями портретов и произведений церковного искусства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманская областная научная библиотека получает в дар тома этого издания ежегодно с 2000 года. В декабре 2021 года в главную библиотеку региона поступили тома Православной энциклопедии с 60-го по 63-й. Всего запланировано издание 75 томов, все они по мере выхода будут доступны посетителям библиотеки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429837/#&gid=1&pid=1