Фонд музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии пополнился концертной арфой

С просьбой о приобретении нового инструмента к главе региона обратилась арфистка филармонии Есения Евдокимова. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис инициативу поддержал.

Концертная арфа соответствует мировым стандартам качества и используется ведущими оркестрами, включая коллективы Большого театра России, обладает расширенными техническими и акустическими возможностями.

Первый концерт с использованием нового инструмента состоялся в Мурманске в начале октября в исполнении ансамбля «Струны Струны». В ноябре запланировано выступление дуэта арфы и скрипки, а в дальнейшем инструмент будет задействован в программах Мурманского филармонического оркестра.

«Пополнение фонда уникальными музыкальными инструментами способствует повышению качества исполнения и расширению репертуарных возможностей наших коллективов», – отметила директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в 2025 году в рамках реализации губернаторского плана «На Севере — жить!» и партийного проекта «Культура малой Родины» продолжилось оснащение музыкальных учреждений региона современным оборудованием. Пять детских музыкальных школ в Мурманске, Североморске, Заозёрске и посёлке Молочный получили новые музыкальные инструменты, интерактивное оборудование и учебную литературу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555319/#&gid=1&pid=1