29 мая состоится открытие мотосезона. В Мурманске вводятся ограничения движенияСтатус резидента Арктической зоны РФ получила 41 компания из Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.21 09:30

Фонд развития моногородов профинансирует строительство объектов инфраструктуры к ресторанному комплексу в Кировске

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выделит средства на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к точке питания ООО «Тирвас» на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в Кировске Мурманской области. Сумма выделенных Фондом средств составит порядка 95 млн рублей. По итогам реализации инвестпроекта будет создано более 70 новых рабочих мест.

В рамках реализации инвестпроекта планируется строительство ресторанного комплекса на вершине горы Айкуайвенчор на 240 посадочных мест. Это поспособствует развитию горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», туристско-рекреационного кластера «Хибины» и повышению туристической привлекательности моногорода и региона в целом.

«Индустрия гостеприимства - одно из ключевых направлений в городской экономике. С развитием туризма в город приходят новые инвестиции, развивается малый бизнес, городская среда. Город со статусом «моно» превращается в настоящий город-курорт. Это огромные возможности по улучшению качества жизни горожан и развитию экономики моногорода», - прокомментировала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств Фонда развития моногородов позволит в кратчайшие сроки завершить строительство объекта питания и снизить затраты на реализацию проекта. Планируется, что строительство комплекса завершится в 2021 году.

«Большой Вудъявр» - это современный курорт в Кировске Мурманской области, ориентированный на полноценный отдых. Реализация уникального проекта по строительству панорамного ресторана с видом на Хибины, гору Айкуайвенчорр и Кировск позволит привлечь еще больше гостей курорта, а это значит, что в моногороде будут создаваться новые рабочие места и развиваться средний и малый бизнес», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Объём привлеченных инвестиций в проект составит более 550 млн рублей. 

Отметим, что это первый инфраструктурный проект из Мурманской области, получивший поддержку Фонда МОНОГОРОДА.РФ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в госкорпорацию.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
Подробнее«Пластинку заело», или Почему опять появляются необоснованные нападки на предварительное голосование по будущим кандидатам
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:00«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом-PRO ЖКХ (18+)Единая система диспетчеризации на котельных региона усилит контроль производственных процессов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика