Фонд развития моногородов профинансирует строительство объектов инфраструктуры к ресторанному комплексу в Кировске

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выделит средства на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к точке питания ООО «Тирвас» на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в Кировске Мурманской области. Сумма выделенных Фондом средств составит порядка 95 млн рублей. По итогам реализации инвестпроекта будет создано более 70 новых рабочих мест.

В рамках реализации инвестпроекта планируется строительство ресторанного комплекса на вершине горы Айкуайвенчор на 240 посадочных мест. Это поспособствует развитию горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», туристско-рекреационного кластера «Хибины» и повышению туристической привлекательности моногорода и региона в целом.

«Индустрия гостеприимства - одно из ключевых направлений в городской экономике. С развитием туризма в город приходят новые инвестиции, развивается малый бизнес, городская среда. Город со статусом «моно» превращается в настоящий город-курорт. Это огромные возможности по улучшению качества жизни горожан и развитию экономики моногорода», - прокомментировала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств Фонда развития моногородов позволит в кратчайшие сроки завершить строительство объекта питания и снизить затраты на реализацию проекта. Планируется, что строительство комплекса завершится в 2021 году.

«Большой Вудъявр» - это современный курорт в Кировске Мурманской области, ориентированный на полноценный отдых. Реализация уникального проекта по строительству панорамного ресторана с видом на Хибины, гору Айкуайвенчорр и Кировск позволит привлечь еще больше гостей курорта, а это значит, что в моногороде будут создаваться новые рабочие места и развиваться средний и малый бизнес», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Объём привлеченных инвестиций в проект составит более 550 млн рублей.

Отметим, что это первый инфраструктурный проект из Мурманской области, получивший поддержку Фонда МОНОГОРОДА.РФ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в госкорпорацию.