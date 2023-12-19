Фонд редких книг областной научной библиотеки пополнился новыми изданиями

Несмотря на прошедшие столетия, эти книги о Кольском Севере и освоении Арктики сохранили свою научную ценность. В них запечатлены история нашего края, быт и культура саамов и поморов Кольского полуострова, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

«Страна холода. Виденное и слышанное» писателя и путешественника В.И. Немировича-Данченко с рисунками Н.Н. Каразина. Книга издана в 1877 году книгопродавцом-типографом М.О. Вольфом. Путевые очерки содержат ценные географические и этнографические материалы о Кольском Севере: Белое море, Мурман и северная Норвегия, Новая Земля, рыбные промыслы, сказки и песни лопарей.

О Печенгском монастыре, китобойном заводе в Ара-губе, городе Коле рассказал на страницах своих «Путевых заметок о севере России и Норвегии» архитектор и исследователь русского зодчества В.В. Суслов. Форматная иллюстрированная книга увидела свет в Санкт-Петербурге в 1888 году.

Известный писатель и этнограф С.В. Максимов побывал на Мурманском берегу в 1856 году. Итогом этой поездки стало сочинение «Год на Севере», куда вошли главы «Кола», «Мурман», «Терский берег Белого моря». Теперь в фонде библиотеки, помимо первого издания книги 1859 года, можно увидеть четвёртое дополненное, выпущенное в 1890 году. Новинка включает сразу две части легендарной книги – «Белое море и его прибрежья» и «Поездка по северным рекам».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457269750%2Fwall-139605315_25202