Фонд «Росконгресс» пригласил экспертов для подготовки аналитических материалов по итогам МАФ-2025

Фонд «Росконгресс» пригласил представителей научного сообщества к участию в VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» (МАФ) для экспертно-аналитического сопровождения мероприятия.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит 26-27 марта в Мурманске под девизом «На Севере – жить!». Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Среди приглашенных экспертов – специалисты, представляющие Мурманский арктический университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), НИУ «Высшая школа экономики», Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук, Институт проблем региональной экономики Российской академии наук и другие научно-образовательные организации.

Кроме того, в рамках МАФ продолжилось развитие сервиса «Summary» информационно-аналитической системы Фонда «Росконгресс». Он позволяет получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием ключевых выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Также по итогам сессий создаются карточки ярких цитат ключевых спикеров МАФ-2025. Материалы подготовлены с использованием искусственного интеллекта.

По результатам форума будет подготовлен аналитический отчёт «Итоги Международного арктического форума – 2025», который в электронном виде будет доступен в Информационно-аналитической системе Фонда «Росконгресс» roscongress.org.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

Фото: https://forumarctica.ru/news/fond-roskongress-priglasil-ekspertov-dlja-podgotovki-analiticheskih-materialov-po-itogam-maf-2025/