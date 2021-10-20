Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит проект комплексного развития территории Больничного городка

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства окажет помощь в реализации проекта комплексного развития территории Больничного городка в Мурманске. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда Михаил Сюткин в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Открывая встречу, глава региона выразил признательность Фонду и Минстрою РФ за поддержку инициатив Мурманской области.

«Тема расселения аварийного жилищного фонда, сноса так называемых «деревяшек» актуальна для всей страны, в том числе и для нашей области. По тем показателям, которые у нас есть, в целом по стране мы занимаем 12-е место. Это не означает, что мы должны расслабиться, – наоборот, мы приступаем к реализации комплексного проекта расселения аварийных домов микрорайона Больничный городок. Наша задача – при поддержке Фонда и Минстроя России создать там новый комфортный микрорайон. У нас на Севере давно жильё не строилось, и без поддержки федерального центра нам эту задачу не осилить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также добавил, что регион ведёт планомерную работу по достижению целевых показателей расселения людей из ветхого и аварийного жилья.

Михаил Сюткин, в свою очередь, отметил, что масштабных проектов, подобных реновации целого микрорайона в Мурманске, в стране немного.

«Буквально за месяц после представления Вами этого проекта на рабочей группе Минстроя фондом были приняты решения относительно подтверждения ресурсов на расселение в рамках данного проекта комплексного развития территории в размере 580 миллионов рублей средств национального проекта. Это первый этап расселения, это то, с чем можно и нужно уже приступать к расселению в ближайшее время. Соответственно, сейчас наша общая задача в том, чтобы определить механизмы и источники средств для реализации последующих этапов расселения из ветхого и аварийного жилья, которое есть на территории. Это один из наиболее амбициозных проектов развития территорий и жилой застройки в стране, один из первых, которые приняты фондом. И хотелось бы совместными усилиями его реализовать, чтобы к 2025 году, как Вами заявлено, у нас там жили люди и было сформировано комфортное пространство для проживания», – сказал заместитель главы Фонда.

Стороны также обсудили ход реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 – 2025 годы и другие рабочие вопросы, сообщает региональное Министерство информационной политики.