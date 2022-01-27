Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»: подведены итоги конкурса «Земский доктор»

Завершилось общественное голосование в финале Межрегионального конкурса «Земский доктор», в котором были представлены сотрудники медучреждений, работающих на территориях присутствия СУЭК. Конкурс «Земский доктор» проводится Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» с 2020 года. Его задача: поддержать представителей одной из важнейших профессий – медицинских работников.

По итогам голосования места на мурманском пьедестале почета «Земского доктора» распределились следующим образом. Первое место занял врач уролог-андролог Ренат Ибрагимов (семейная клиника «Энергия жизни»), второе место – медицинская сестра процедурного кабинета Людмила Груздева (клиника семейной медицины «ФламингоМед»), тройку победителей замкнул врач-невролог Роман Муренец (семейная клиника «Энергия жизни»).

«Отмечу, что портовики приняли активное участие в голосовании и делали это с учетом того, что хорошо знают тех специалистов, которые победили в конкурсе. Они часто обращаются к ним по программе добровольного медицинского страхования и получают необходимую помощь», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Конкурс «Земский доктор» - это один из проектов в рамках масштабной программы поддержки медицины в регионах, где работают предприятия СУЭК. В частности, в течение декабря была проведена серия методических онлайн-семинаров. Цель этого проекта Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО НТР – содействовать повышению уровня медицинских услуг для населения за счет внедрения современных лечебных методик в работу медучреждений, в том числе, медсанчастей предприятий СУЭК. Второй год подряд организаторы семинаров делали акцент на борьбе с пандемией коронавируса. Основными докладчиками выступили руководители направлений и специалисты ФГБУ «Поликлиника №3» и ФГБУ «Поликлиника №5» Управления делами Президента РФ, ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России и др.

Медработники, победившие в конкурсе, получат награды от СУЭК. Работники АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляют победителей, желают здоровья и новых успехов!

Фото: АО «Мурманский морской торговый порт».