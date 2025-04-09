Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!»

Главная цель Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» – сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции, воспитание патриотизма и чувства гордости у подрастающего поколения на примерах мужества и героизма участников СВО.

«Конкурс посвящён героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников – наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев страны, а память о них жила в веках», – подчеркнул Герой России, член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Участвовать в конкурсе могут все желающие россияне в возрасте от 7 лет. Работы принимаются по 7 июля в девяти номинациях:

• «Эссе на тему «Я в сердце бережно храню»;

• «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции»;

• «Эссе на тему «Династия военных. Специальная военная операция рождает новое поколение героев»;

• «Авторское стихотворение»;

• «Авторская песня»;

• «Авторская фотография»;

• «Рисунок»;

• «Короткое видео (клип), посвященное участникам и/или событиям специальной военной операции» – спецноминация от Движения Первых;

• «Волонтёры: помощь фронту» – рассказ об истории волонтера (или волонтеров) и его вкладе в приближающуюся Победу» – спецноминация от Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Итоги конкурса будут подведены в ноябре, а в декабре пройдёт торжественная церемония награждения победителей в четырёх возрастных группах: 7–13, 14–17, 18–35 лет, а также 36 лет и старше. В предыдущие два года в конкурсе приняли участие более 7000 человек.

Ознакомиться с требованиями конкурса, скачать положения и формы документов можно на официальном сайте памятигероевверны.рф. Там же можно ознакомиться со сборником творческих работ за 2023 год. Сборник за 2024 год будет размещён на сайте в середине лета.

Напомним, что в конкурсе «Памяти героев верны» в 2024 году в номинации «Авторская фотография, посвящённая участникам и/или их семьям, событиям специальной военной операции» в возрастной группе от 18 до 35 лет первое место занял житель Мурманской области Михаил Виноградов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/