Фонд «Защитники Отечества» запускает на портале «Госуслуги» систему информирования о мерах поддержки участников и ветеранов СВО, а также членов их семей

По поручению Президента Российской Федерации фонд «Защитники Отечества» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустил на портале «Госуслуги» специализированный раздел, посвящённый мерам поддержки участников и ветеранов СВО, а таже членов семей погибших бойцов. Он содержит подробное описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней, а также ответы на наиболее популярные вопросы.

Робот Макс на портале госуслуг теперь может рассказать обо всех направлениях работы фонда, дать моментальные ответы на типичные вопросы от ветеранов и их родственников.

«Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли получать оперативно всю интересующую их достоверную информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме. Внедряемая нами современная цифровая система, позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации», – отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

С 1 мая 2024 года начнёт работать и новый сайт фонда «Защитники Отечества» созданный на технологической платформе госуслуг. На нём будут представлены новостные разделы и анонсы мероприятий фонда, информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная.

«Наша задача – создать комфортную цифровую систему для ветеранов спецоперации и их родных. Совместно с фондом мы подготовили полный каталог всех доступных мер социальной поддержки и разместили его на госуслугах. В зависимости от региона и категории заявителя пользователь сможет получить максимально персонализированную информацию о доступных ему мерах», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

На первой кнопке короткого номера «117» «горячей линии» Министерства обороны Российской Федерации в тестовом режиме начала работу служба поддержки фонда «Защитники Отечества». Сотрудники контакт-центра принимают и обрабатывают обращения. С 29 февраля контакт-центр фонда принял уже более 20 тысяч обращений. Он работает в 88 субъектах РФ, кроме Москвы, где доступен московский Единый центр поддержки ветеранов СВО.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жильё под нужды инвалидов. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодёжи с участием защитников Отечества.

Фото: https://gov-murman.ru