Фонд «Защитники Отечества» запустил культурную программу для ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» начал культурную часть проекта «Наша семья – наша Победа!» для ветеранов спецоперации и семей героев. 5 июня в Михайловском театре Санкт-Петербурга прошёл гала-концерт звезд оперы и балета, где зрителями стали участники СВО и их родные.

Председатель фонда Анна Цивилева отметила значимость вовлечения героев в культурные мероприятия с семьями для реабилитации.

«Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия. Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят», – отметила Анна Цивилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, серия мероприятий «Наша семья - наша Победа!», приуроченная к Году семьи, стартовала регионах. Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества» также готовит обширную и разнообразную программу. Среди ближайших мероприятий – городской праздник «Песни о России» в Гаджиево, посвящённый Дню России, мастер-классы и выставки работ детей участников СВО и многое другое. Большая программа мероприятий готовится ко Дню Военно-морского флота.

Фото (пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»): https://gov-murman.ru