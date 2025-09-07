Фонду развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области – 30 лет

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП») – это ключевой институт поддержки бизнеса в Кольском Заполярье. В этом году Фонд отмечает 30-летие своей работы.

На протяжении своей деятельности организация предлагает комплексную финансовую поддержку для бизнеса, которая включает микрофинансирование, гарантийную поддержку по предоставлению поручительств, что помогает предпринимателям получать кредиты в банках. Также на базе ФОРМАП функционирует Центр «Мой бизнес», оказывающий информационную, консультационную, образовательную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.

В современных условиях «ФОРМАП» остается надежной опорой для бизнеса. Благодаря огромному опыту и высокому профессионализму сотрудников множество предпринимателей получили возможность не только сохранить, но и развить свое дело.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, с 2019-го по 2024 год Фондом предоставлено 2187 микрозаймов на сумму порядка 2,7 млрд рублей, 238 поручительств на сумму более 1,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь 3,8 млрд рублей кредитных ресурсов.

Информацию о мерах поддержки бизнеса, оказываемых НМКК «ФОРМАП», можно узнать на сайтах: https://moibiz51.ru/ и https://formap.ru/, а также по телефонам: (8152) 994-310, (8152) 41-11-22.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552962/#&gid=1&pid=1